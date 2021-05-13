Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области план по яровому севу выполнен почти на 60%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая.

«К сегодняшнему дню яровые культуры посеяны на площади почти 935 тыс. гектаров, что составляет 57% от запланированных к весеннему севу площадей. Сейчас важно выдержать такой ритм до окончания полевых работ. Выпавшие осадки должны положительно повлиять на вегетацию как озимых, так и яровых культур», — пояснил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Труженики донского села засеяли зерновыми культурами более 475 тыс. гектаров (около 73% от плана), техническими культурами — почти 383 тыс. гектаров (46% от плана). Наряду с этим продолжаются сев картофеля, овощей и кормовых культур, подкормка удобрениями озимых культур, обработка посевов против сорняков и вредителей.

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