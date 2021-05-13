Анапа, Краснодарский край, , 12:29 — REGNUM Фестиваль «А.море фест» пройдёт в Анапе с 14 по 23 мая — событие ознаменует открытие высокого туристического сезона в городе-курорте. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Программа «А.море фест» включает три концептуальные идеи: вино, кино, любовь. В программу фестиваля, в частности, включена гастрономическая ярмарка #MOREWINEXPO. Здесь свою продукцию представят лучшие виноделы Юга России.

На центральном пляже курорта в рамках фестиваля состоятся открытые кинопоказы, кастинг актеров для приключенческого фильма «Дельфин» и детективного сериала «Лихач». Ещё одно событие — фестиваль джаза с участием биг-бенда Георгия Гараняна, Игоря Бутмана, Фаби Медины (Франция), скрипача Самвела Айрапетяна.

В рамках фестиваля состоится конференция винных городов России, на которой будут представлены проект развития сельского туризма в России, путеводитель «Винные дороги Боспорского царства». Планируется подписание соглашения об учреждении морского винного маршрута.

15 мая в Анапе откроется первый в России винный марафон. С 15 по 22 мая (кроме 19 мая) на центральном пляже проведут фестиваль воздушных шаров, в ходе которого все желающие смогут подняться в воздух, а 22 мая на территории археологического музея «Горгиппия» пройдёт театрализованное представление «Оживший город» — его участники воссоздадут быт и традиции древней Греции.