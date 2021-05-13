Саратов, , 12:44 — REGNUM В Саратовской области на 13 мая привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывается 214 294 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в вакцинации поучаствовал 3521 житель. Вторым компонентов антиковидной вакцины привили 148 090 человек, за сутки — 2739 жителей области.

ИА REGNUM напоминает, на главных туристических островах Греции вакцинация от COVID-19 завершится к концу июня. Отмечается, что вакцинацию населения уже завершили власти 32 небольших островов страны.

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