Ватикан, 14 мая, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Наследный саудовский принц Мохаммед бин Салман заявил о намерении реформировать ислам, передает AsiaNews.

Жан-Леон Жером. Молитва в Каире. 1865

Принц считает, что исламские законы нужно применять с умеренностью, ислам реформировать, а основы религиозного законодательства — пересмотреть. В случае пересмотра будут отменены такие исламские законы, как побивание камнями, бичевание, ампутация рук ворам, смертная казнь вероотступникам и гомосексуалистам.

Позиция бин Салмана представляет собой реальную смену идеологии, опирается на прямое толкование Корана и хадисов, отвергая различные школы улемов, которые выковали ваххабитскую исламскую мысль. В обсуждении данного вопроса принц сравнил себя с мусульманскими интеллектуалами Мохаммедом Аркуном, Мохаммедом Шахруром, Фараджем Фудой и другими, многие из которых были заключены в тюрьму за защиту современного взгляда на ислам или попытки вылечить его от ваххабизма.

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