Ташкент, , 12:25 — REGNUM Посол Таджикистана в Ташкенте Абдуджаббор Азиз Рахмонзод вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщили 13 мая в пресс-службе узбекистанского МИД.

Во время церемонии вручения грамот собеседники обсудили развитие двусторонних отношений. Стороны рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне и обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев обсудили обострение конфликта на киргизско-таджикской границе.

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