Калуга, , 12:39 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 мая. Днём ранее, 12 мая, в регионе было зарегистрировано 54 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 760 человек, 1454 человек находятся на лечении, 32 тыс. 984 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 322 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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