Мурманск, , 12:23 — REGNUM В Мурманске с огнестрельным ранением госпитализирован полицейский. По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя сам.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, сотрудник полиции 1987 года рождения был найден с огнестрельным ранением головы в автомобиле у здания ОВД. На месте работают следователь и криминалисты.

«Оснований полагать, что в отношении полицейского совершено какое-либо преступление, не имеется», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской академии МВД на учебных стрельбах покончил с собой курсант полиции.