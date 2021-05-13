Мурманск, 13 мая 2021, 12:23 — REGNUM В Мурманске с огнестрельным ранением госпитализирован полицейский. По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя сам.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, сотрудник полиции 1987 года рождения был найден с огнестрельным ранением головы в автомобиле у здания ОВД. На месте работают следователь и криминалисты.
«Оснований полагать, что в отношении полицейского совершено какое-либо преступление, не имеется», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской академии МВД на учебных стрельбах покончил с собой курсант полиции.