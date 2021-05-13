Чебоксары, 13 мая, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В районном центре Урмарского района Чувашии могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с уничтожением четырёхквартирного жилого дома. Причиной стал пожар, сообщает администрация муниципалитета.

Cap.ru Заседание муниципальной комиссии по ЧС в Урмарском районе

Возгорание произошло ночью 11 мая в одном из домов по улице Советской в Урмарах. В результате сгорел четырёхквартирный жилой дом площадью 225 кв. метров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В администрации района отмечают, что жильцы размещены в больнице и у родственников, для них временно организовано питание.

На внеочередном заседании муниципальной комиссии по ЧС глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов предложил ввести на территории посёлка Урмары режим чрезвычайной ситуации, что позволит обратиться за помощью к правительству Чувашии. Финансовая поддержка также будет оказана из муниципального резервного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл в Канаше. 6 мая в одной из квартир двухэтажного дома после тушения обнаружили тела двух мужчин — 45-летнего и 49-летнего жителей. По данному факту проводится проверка.

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