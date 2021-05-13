Москва, , 12:21 — REGNUM В России на реализацию программы поддержки летнего детского отдыха в 2021 году правительство выделит 5 млрд рублей. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства Мишустин отметил, что в 2020 году из-за пандемии «не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях».

«И во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха», — сказал он.

Мишустин пояснил, что по программе половина стоимости путёвки в лагерь будет возвращаться на карту «Мир». Он уточнил, что до конца года средства могут получить порядка 370 тыс. человек.