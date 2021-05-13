Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Владимира и Елены Холоповых, обвиняемых в истязании семилетней дочери, найденной без сопровождения взрослых в кафе в Невском районе города. Обоим горе-родителям назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 13 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Напомним, семилетняя девочка пришла в кафе на Дальневосточном проспекте вместе с десятилетним братом и его друзьями днем 8 мая. Мальчик оставил сестру в кафе и ушел гулять, а спустя некоторое время на ребенка обратили внимание сотрудница кафе и посетительница. Девочку передали правоохранителям, а затем медикам, которые зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на теле ребенка. После чего ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Органами предварительного следствия установлено, что 45-летний Холопов и его 41-летняя супруга не позднее 8 мая, «действуя группой лиц» в своей квартире на улице Антонова-Овсеенко, 5/2, систематически наносили дочери удары по голове, телу и в область верхних и нижних конечностей, причинив ей физическую боль и множественные гематомы спины, верхних и нижних конечностей, а также психические страдания.

«11 мая Холопов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и в этот же день ему предъявлено обвинение. Вину признал, также пояснил, что систематически применяет физическую силу еще к одному своему несовершеннолетнему ребенку, — уточнили в ОПС. —Холопова задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, и в этот же день ей предъявлено обвинение. Вину не признала».

Несмотря на то, что Холоповы и их защитники возражали против меры пресечения в виде заключения под стражу, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил родителей девочки в СИЗО до 10 июля.