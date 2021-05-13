Москва, , 12:21 — REGNUM Внешние условия позволяют России достигнуть экономического роста. Об этом 13 мая заявил предприниматель Олег Дерипаска, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

«Наступают новые интересные времена. Рост [экономики РФ] будет, но важно определить, каким он будет в этот раз, — сказал Дерипаска. — У нас были разные волны роста. Был первый нефтяной рывок, потом второй. Рост будет. Вчера был прекрасный доклад председателя правительства. Это важная фундаментальная предпосылка. Есть министры со стратегическим видением. Вопрос роста — он ключевой. На какой срок? Какие регионы? Какие сектора? Кто будет бенефициаром? Это все очень важно. Не сомневаюсь, что в этот раз у нас получится лучше. Внешние условия позволяют».

По его словам, в настоящее время у России «хороший стартовый курс» — минимальный долг, отсутствие серьезных проблем в банках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с экономическим ростом высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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