Москва, 13 мая, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Внешние условия позволяют России достигнуть экономического роста. Об этом 13 мая заявил предприниматель Олег Дерипаска, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

Kremlin.ru Олег Дерипаска

«Наступают новые интересные времена. Рост [экономики РФ] будет, но важно определить, каким он будет в этот раз, — сказал Дерипаска. — У нас были разные волны роста. Был первый нефтяной рывок, потом второй. Рост будет. Вчера был прекрасный доклад председателя правительства. Это важная фундаментальная предпосылка. Есть министры со стратегическим видением. Вопрос роста — он ключевой. На какой срок? Какие регионы? Какие сектора? Кто будет бенефициаром? Это все очень важно. Не сомневаюсь, что в этот раз у нас получится лучше. Внешние условия позволяют».

По его словам, в настоящее время у России «хороший стартовый курс» — минимальный долг, отсутствие серьезных проблем в банках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с экономическим ростом высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов.