Оренбург, , 12:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 60 заражений коронавирусом. Суточный показатель держится на том же уровне, что и днём ранее, сообщает 13 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 43 125 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2200,34 факта заболевания.

Оправились от болезни 39 277 человек. На сегодняшний день лечение в больницах получают 465 человек с диагнозом COVID, из них 164 оренбуржца находятся в тяжелом состоянии.

Жертвами коронавирусной инфекции в Оренбургской области стали 906 человек. За последние сутки зафиксировано пять летальных исходов.