Симферополь, , 12:19 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения корнавирусом, данные за сутки опубликованы 13 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 12 мая, сообщалось о 98 новых носителях инфекции.

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За минувшие сутки выздоровевшими после COVID-19 признаны 109 человек. Также за сутки зарегистрировано пять новых смертей среди пациентов с коронавирусом.

Всего на 13 мая в Крыму подтверждено 41 778 случаев заражения коронавирусом, выздоровевших — 38 566 человек, скончались 1 274 пациентов. На данный момент в ковид-стационарах региона лечатся 1554 человека.