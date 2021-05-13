Москва, , 12:35 — REGNUM Гибель одного мирного жителя и ранение другого в результате обстрела окрестностей Донецка стало поводом для возбуждения уголовного дела против украинских военных. Об этом сообщила 13 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко.

8 мая служащие ВСУ прицельно обстреляли из тяжёлой артиллерии гражданские объекты в посёлке шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В результате погиб мирный житель 1939 года рождения.

Двумя днями позже при обстреле посёлка Александровка в том де районе получил ранения мирный житель 1972 года рождения. По этим фактам СКР возбудил уголовные дела по части 1 статьи 356 УК РФ, «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации», уточнила Петренко.

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