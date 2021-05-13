Москва, , 12:19 — REGNUM Законопроект о «приземлении» IT-гигантов депутаты Госдумы намерены внести на обсуждение нижней палаты парламента уже в ближайшее время, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Мы не изобретаем велосипеда. Сегодня в ряде стран уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своих территориях», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Парламентарии хотят обязать владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 0,5 млн человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях.

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Инициатива предполагает и санкции компаниям, в том числе видеохостингам и соцсетям, за отказ от «приземления». Речь идет, например, о запрете на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нём самом, а также запрете на проведение платежей в адрес интернет-ресурса, ограничениях в передаче персональных данных.

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