Минск, , 12:18 — REGNUM «Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей», — заявил 13 мая Александр Лукашенко, комментируя отношения между Россией и Белоруссией.

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«Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества, — заявил Лукашенко. — Считаю, что Белоруссия и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее».

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Принимая верительные грамоты у послов, Лукашенко отметил, что Белоруссию связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией. Он напомнил, сообщает президентская пресс-служба, что на долю России приходится около половины общего объема белорусской внешней торговли.

«Но если кто-то посмеет бросить нам вызов — России, или Белоруссии, или одновременно России и Белоруссии — вы знаете, что мы ответим», — сообщил Лукашенко.

Ознакомьтесь с опытом в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии«Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем», — заверил он дипломатов.