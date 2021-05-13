Москва, 13 мая, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Экономику России в обозримом будущем ожидает рост. Такой прогноз 13 мая сделал основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П. А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Мне кажется наступают новые интересные времена. Экономический рост будет. Важно определить, какой он будет в этот раз», — сказал предприниматель.

По его словам, в России уже было несколько волн роста экономики, однако предстоящий может стать самым масштабным. Предпосылкой для него может послужить сформированный состав правительства РФ, о котором бизнесмен высказался очень лестно.

«Вчера был прекрасный доклад председателя правительства, и это важная предпосылка для экономического роста — у нас прекрасное правительство, не просто технократы, люди, работавшие долгое время в разных организациях, институтах», — заявил Дерипаска.