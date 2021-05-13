Киев, , 12:23 — REGNUM 40 депутатов Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в суд с заявлениями о готовности взять под личное поручительство депутата Рады, председателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом написал депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 13 мая в своём телеграм-канале.

«Теперь прокурору в процессе придётся доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов», — прокомментировал он.

Напомним, ранее Кузьмин заявил, что прокуратура Украины может потребовать от Медведчука внести залог в размере около 10 млн евро.

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