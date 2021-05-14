Ватикан, , 06:28 — REGNUM Идеология, которая обвиняет белых людей в тысячелетней системе господства и призывает к «расовой революции», является идеологией пагубной. Ей необходимо сопротивляться, заявил канадский социолог Матье Бок-Коте в беседе с французским изданием Famille Chrétienne.

BLM (сс) David Geitgey Sierralupe

Сторонники этой идеологии, которую Дональд Трамп в бытность президентом США назвал «культурой отмены», рушат памятники, запрещают спектакли, закрывают перед неугодными экспертами двери университетов, позорят тех, кто не подчиняется их диктату. И хотя феномен этот возник на американской земле, он уже вышел за ее пределы — Францию эта чаша тоже не миновала. По словам социолога, на наших глазах формируется извращенный антирасизм, который делит общество на «белое большинство» и «расовые меньшинства». В этом системе белые заведомо объявляются расистами, так как они белые, и от них требуется «пробуждение» и покаяние.

Против «расистов» направлен мощный прием, та самая «культура отмены», призванная изгнать «расистов» из публичного пространства. Причем изгнание — не преувеличенная метафора, люди Запада попали в положение класса, подлежащего ликвидации. В эту рамку вписывается и новая гендерная идеология, в которой категории мужского и женского становятся «реакционными», а изменчивость гендера — новой антропологической основой сексуальной идентичности. Эти идеологические модели созданы в США, говорит Бок-Коте, которые внедряют их во все западные общества, а те, которые не принимают их, обвиняются в отсталости. Идеологический империализм разворачивается в благоприятных для себя условиях.

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