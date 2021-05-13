Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Ещё около 10 тысяч жителей Ростовской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая.

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Участниками прививочной кампании в Ростовской области стали 348 315 человек (+ 7312 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили уже 242 408 человек (+ 9721 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в случае наплыва желающих привиться от COVID-19 будут развёрнуты дополнительные пункты вакцинации, будет усилена работа мобильных бригад.

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