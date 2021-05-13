Пекин, , 12:24 — REGNUM Заявления главы МИД Британии Доминика Рааба о якобы причастности правительства Китая финансированию хакеров для осуществления кибератак являются клеветой. Об этом 13 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы обратили внимание на соответствующие заявления, британская сторона пытается навесить на Китай ярлык «авторитарного правительства», а также, не имея никаких фактических оснований, клевещет, что правительство Китая финансирует хакеров для осуществления кибератак. Это крайне безответственная практика произвольного очернения других стран, китайская сторона решительно выступает против», — сказала она.

Также Чуньин отметила, что Пекин много раз заявлял, что обеспечение безопасности в киберпространстве — это общий вызов для всего международного сообщества, которое может решить данную проблему только путем диалога и консультаций.

«Политизация этого вопроса не усилит безопасность в сети, а также подорвет взаимодоверие и навредит международному сотрудничеству», — добавил официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало, 12 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «авторитарные режимы, включая Северную Корею, Иран, Россию и Китай» якобы осуществляют кибератаки.