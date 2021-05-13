Киев, , 12:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий полномочия регулятору в сфере энергетики ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Верховной рады.

На сайте президента отмечается, что закон «обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-февраля нынешнего года Украина осталась без запасов угля и избежала масштабного энергетического кризиса только за счет импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Украинские СМИ отмечали, что до марта 2020 г. было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

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