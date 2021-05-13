Тбилиси, , 12:30 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за первые четыре месяца 2021 года составил $3,9 млрд, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 13 мая на сайте организации.

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии за указанный период составил $1,2 млрд, что на 19,6% больше, чем в прошлом году. Объём импорта вырос на 10,1% и составил $2,7 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил $1,5 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 39%.

Стоит отметить, что с марта 2020 года Грузстат сообщал о падении объёмов внешнеторгового оборота каждый месяц. Впервые этот показатель начал расти в марте 2021 года.

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