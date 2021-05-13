Лондон, , 12:22 — REGNUM Британский спорткар GTO Engineering Squalo 2023 модельного года оснастят карбюратором, а не современным впрыском топлива. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капот новой спортивной машины будет установлен безнаддувный мотор V12 рабочим объёмом четыре литра. В конструкции автомобиля будут присутствовать четыре распредвала, которые развивают скорость до 10 000 об/мин. Производительность двигателя GTO Engineering составит 460 л. с. Общий вес мотора будет менее 165 кг.

Для лучшей эргономики мотор будет располагаться ниже и ближе к «корме», чем у модели 250 GTO. Масса машины не будет превышать одной тонны.

Внешне авто выделяется тройными вентиляционными отверстиями над радиаторной решёткой, системой выхлопа с четырьмя выходами и «жабрами» в передних крыльях.

Напомним, в апреле 2021 года в Британии было продано 141,6 тыс. автомобилей — в 30 раз больше, чем в прошлом году.

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