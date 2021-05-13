Казань, , 12:28 — REGNUM В Татарии 13 мая завершил работу телефон горячей линии республиканского ГУ МЧС по России.

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Для оказания психологической помощи 11 мая была создана служба поддержки пострадавшим, погибшим и их родственникам в результате нападения в казанской гимназии №175.

Всего в этот период за помощью психологов обратились 143 раза, сообщает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии с 11 мая заработали несколько горячих линий по оказанию психологической помощи пострадавшим школьникам и их родителям от действий 19-летнего злоумышленника.

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