Будапешт, , 12:13 — REGNUM Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали чемпионками Европы. 13 мая она выиграли золотые медали в технической программе дуэтов.

Российские спортсменки показали результат 96,2904 балла.

Вторыми стали представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862). Замкнули тройку австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (89,4592).

Отметим, что дуэты должны были показывать техническую программу 10 мая. Но из-за проблем с воспроизведением музыки организаторы решили, что все должны выступить повторно. На тот момент российские спортсменки занимали первое место с результатом 95,4953 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

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