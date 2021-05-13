Пермь, , 12:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 96 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее, сообщает 13 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Добавим, суточный показатель выписанных пациентов в связи с выздоровлением (109) превышает число выявленных на сутки фактов заражения (96).

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 723 носителя коронавируса. Излечились от коронавирусной инфекции 50 338 человек. На сегодняшний день лечение в COVID-центрах получают 594 пермяка, из них 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Число жертв заболевания в Прикамье достигло 2297. За последние сутки подтвердили девять смертей.

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