Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Ленинградской области начали отключать отопление в жилых домах. Подача тепла уже прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах, частично — в Тихвинском, Кировском, Волховском. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

После продолжительных холодов и снега в Ленинградскую область пришла долгожданная весна, которая прогрела воздух до +27 градусов. Из-за чего Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области зафиксировал рост числа обращений жителей с просьбой отключить отопление. Информацию передали в профильные ведомства.

«На сегодня подача тепла уже полностью прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах, частично — в Тихвинском, Кировском, Волховском. Кроме того, управляющие компании регулируют температуру теплоносителя, чтобы дома у жителей было комфортно. Решение о завершении отопительного сезона в конкретном поселении Ленинградской области принимают администрации муниципалитетов», — отметили в обладминистрации.

Отметим, что полное прекращение отопительного сезона по правилам возможно только спустя несколько дней устойчивой среднесуточной температуры выше +8 градусов.