Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая.

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Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и 11 мужчин в возрасте от 60 до 82 лет. Пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, скончались 4172 жителя Ростовской области.

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