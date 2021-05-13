Москва, , 12:14 — REGNUM В органах власти России появился консенсус относительно того, какая денежно-кредитная политика должна проводиться в стране. Об этом 13 мая сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По денежно-кредитной политике в принципе все-таки прослеживается консенсус», — сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, в органах власти придерживаются мнения, что в условиях кризиса денежно-кредитная политика должна быть мягче.

«Но, тем не мене, очень по разному понимают в нашей стране каким это смягчение должно быть», — сказал Титов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минпромторг РФ проиграл многомиллионный спор центру кораблестроения