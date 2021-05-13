Кызыл, , 12:12 — REGNUM В столице Тувы Кызыле правоохранители начали проверку по факту наезда на 12-летнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл вечером 12 мая на улице Колхозной.

49-летний водитель грузовика ГАЗ-53 сбил школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая в результате была госпитализирована с тяжёлыми травмами.

«Проведенное на месте освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат», — отметили в ведомстве.