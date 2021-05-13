Москва, , 12:12 — REGNUM Экономическая политика правительства РФ постепенно переходит от доктрины макроэкономической стабильности к политике роста. Об этом 13 мая заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

«Самое главное, что произошло, так это то, что от доктрины макроэкономической стабилизации сегодня экономическая политика правительства переходит к таргетированию роста, — сказал Титов. — Во всех официальных заявлениях на первом месте это рост экономики. Я хорошо помню, как мы доказывали, что рост нужен. И денежно-кредитная политика в этом плане на первом месте».

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, в настоящее время в РФ по поводу денежно-кредитной политики стал складываться консенсус.

«И так называемая кейнсианская школа и монетаристская школа придерживаются того понимания, что денежно-кредитная политика должна быть мягче. Но пока по-разному понимается то, что такое это смягчение и каким оно должно быть», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в РФ проходит расширенное заседание наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина.