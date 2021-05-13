Барнаул, , 12:11 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района Барнаула 13 мая обнародовала причины, по которым без газа остались более 200 частных жилых домов микрорайона ВРЗ. Речь идёт об инциденте, произошедшем в столице алтайского края 1 апреля 2021 г.

Проверкой установлено, что в предшествующий день администрацией Октябрьского района Барнаула было запланировано проведение земляных работ по вскрытию и ремонту водопроводных сетей холодного водоснабжения у дома № 122 по улице Водопроводной. Для этих целей была привлечена техника ООО «Барнаульский водоканал». Однако актуальные данные топосъемки земельного участка, на котором устранялась авария, администрацией района специалистам Водоканала предоставлены не были.

В результате этого при вскрытии грунта был поврежден газопровод высокого давления, который обеспечивал газом 212 частных жилых домов микрорайона ВРЗ. В целях устранения выявленных прокуратурой Октябрьского района Барнаула нарушений законодательства при выдаче ордера и проведении земляных работ в администрацию Октябрьского района города внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Барнауле устраняли сразу две крупные коммунальные аварии: на теплосети (ул.Попова, 118) и, а водоводах диаметром 150 мм и 400 мм (пересечение проспекта Комсомольского и улицы Чкалова).

Читайте также: В Барнауле устраняют крупную коммунальную аварию