Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложит городскому парламенту принять обращение к министру труда и социальной защиты РФ с просьбой изменить правила регистрации безработных, чтобы гражданин, подавший соответствующее заявление в электронной форме, признавался безработным по месту обращения, а не регистрации.

5 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, петербургские депутаты хотят попросить министра труда и социальной защиты инициировать отзыв претензий Федеральной службы по труду и занятости к безработным гражданам, которые получали соответствующие социальные выплаты по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации.

«Наша инициатива направлена на устранение правовой коллизии, которая не только существенно снижает эффективность крайне востребованных мер социальной поддержки граждан, потерявших работу во время пандемии коронавируса, но и создает условия для появления напряжения в обществе», — объяснил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров.

Он напомнил, что в апреле 2020 года правительство РФ утвердило «Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». Они позволили людям, потерявшим работу, подавать заявления в электронной форме.

Среди тех, кто подавал заявления, были и те, кто временно уехал в другой регион страны, сохранив постоянную регистрацию по прежнему месту жительства, эти заявления регистрировались, и людям назначались пособия по месту фактического проживания.

«Только в Санкт-Петербурге за помощью обратилось свыше 17 тыс. приезжих из других регионов, которым было выплачено более 33,5 млн рублей. Не правильно, что сегодня их снимают с регистрации в службе занятости и требуют вернуть полученные деньги. Нестыковки в действующем законодательстве не должны отражаться на простых людях», — заявил спикер петербургского парламента.

Предложения депутатов от «Единой России» в Заксобрании Петербурга, если будут приняты, позволят гражданам, потерявшим работу во время пандемии, вставать на учет в службе занятости по месту обращения, а все претензии к гражданам, которые получали социальные пособия не по месту регистрации, будут сняты.