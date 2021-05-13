Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 199 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 42 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (71) и Зерноградском районе (11). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,5% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 90 721 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 81 265 носителей инфекции.

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