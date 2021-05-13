Волгоград, , 12:10 — REGNUM В Волгоградской области 13 мая выявлено 92 носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 93 пациента, зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 58 147 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 55 462 человека. В стационарах продолжают лечение 1595 взрослых и 12 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1496 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1189 человек.