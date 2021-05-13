Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM На оказание медицинской помощи жителям Казахстана в 2021 году направят 1,8 трлн тенге ($4,2 млрд). Об этом заявил председатель правления фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болат Токежанов на брифинге.

Он уточнил, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи выделено 1,1 трлн тенге ($2,6 млрд), в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) — 700 млрд тенге ($1,6 млрд).

Токежанов отметил, что по состоянию на 1 апреля в Казахстане заключены договоры с 1 363 поставщиками на сумму 1,46 трлн тенге ($3,4 млрд). По его словам, в 2021 году увеличено финансирование сельского здравоохранения, дистанционной медицины, профилактических осмотров.

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