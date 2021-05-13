Лондон, , 12:05 — REGNUM Разработчики из студии Mediatonic подробнее рассказали о последнем обновлении для игры Fall Guys: Ultimate Knockout. Полный список нововведений был опубликован на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1392524981792301056

В свежем обновлении геймеров ожидают два новых уровня (The Slimescraper и Button Bashers) и 12 вариаций для уже существующих раундов. Помимо этого, в игре появится функция кроссплея между PC и PS4.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это соревновательная игра, в которой геймеры на скорость проходят различные полосы препятствий. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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