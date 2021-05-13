Петропавловск-Камчатский, , 12:04 — REGNUM На Камчатке последние звонки в школах и профессиональных образовательных организациях пройдут с коронавирусными ограничениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Читайте также: В Саратовской области определились с форматом «Последнего звонка» в школах

Последние звонки состоятся на Камчатке с 21 по 22 мая в очном формате.

«Разрешено проведение последних звонков для учащихся девятых и одиннадцатых классов в образовательных организациях и для студентов выпускных групп в профессиональных образовательных организациях с соблюдением изолированности и социального дистанцирования сотрудников образовательной организации, а также учащихся либо студентов, родителей отдельно взятого класса или выпускной группы от других учащихся аналогичных классов и групп», — пояснил председатель правительства края Александр Кузнецов.

Обязательный масочный режим продлен на Камчатке до 3 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области определились с форматом проведения праздника «Последний звонок». Для выпускников школ мероприятие пройдет 22 мая в очном формате с соблюдением санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.