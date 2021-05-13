Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 подтвердили уже 87 492 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном оперативном штабе.

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По данным на 13 мая 2021 года, в регионе за минувшие сутки зафиксировали 95 носителей коронавируса. Для сравнения, 12 мая регистрировали 93 носителей.

Среди последних выявленных пациентов — жители Екатеринбурга (46 человек), Алапаевска, Артинского, Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Полевского, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Серова.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе полностью привились от COVID-19 уже более 300 тыс. человек.

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