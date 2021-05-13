Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Депутаты партии «Лело для Грузии» создали в грузинском парламенте первую после выборов 2020 года оппозиционную фракцию. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что новое парламентское объединение называется «Лело — партнерство для Грузии». Согласно законодательству, для создания фракции нужно не менее семи депутатов, поэтому для этого пришлось объединяться членам разных партий.

К четверым депутатам от «Лело» присоединились члены партии «Европейская Грузия» Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе, а также вышедшая из партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года в ходе долгих переговоров представители властей и ряда оппозиционных партий подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Часть депутатов от оппозиции согласились прекратить бойкот.

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