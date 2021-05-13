Казань, , 12:06 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) запустил рекламу на свой пост о скорби семьям погибших в Казани. Его публикации с соболезнованиями 13 мая стали появляться у многих пользователей в социальной сети Instagram с отметкой «реклама».

"Позорник, лишь бы хайпить, устроил показуху», — написала под постом lena_milkyway.

«Не упустил лишний раз возможность хайпануть, и не важно что это трагедия и чья-то жизнь. Как блогер и человек ты опустился. Дизлайк», — прокомментировал alexeykovalevofficial

«Лишь бы похайпиться! Просто возьми и ПОМОГИ материально родителям погибших детей!» — считает zhekamir92.

Как сообщало ИА REGNUM, Манукян посетил стихийный мемориал у школы №175 в Казани. «Эта трагедия касается каждого из нас», — написал блогер в своей публикации в Instagram-аккаунте.

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