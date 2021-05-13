Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM В Ленинградской области второй день подряд регистрируют высокую смертность от COVID-19. За минувшие сутки список летальных исходов от осложнений, вызванных этой болезнью, пополнился еще 12 смертями. Об этом 13 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Ленобласти за время пандемии подтвержден 43 641 случай заражения коронавирусом, в том числе 81 — за минувшие сутки, что на один случай меньше, чем сутками ранее.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 11 мая было обнаружено в городах: Гатчина (девять), Сланцы (шесть), Выборг, Всеволожск (по пять), Кингисепп, Лодейное Поле, Луга, а также в поселке Федоровское (по три), Пикалёво, Волхов, Сертолово, Кировск, Подпорожье, Приозерск, Тихвин, а также в поселках Бугры, Щеглово (по два).

Выздоровели после заражения в Ленобласти 40 903 человека, в том числе 74 — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1275 человек.

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