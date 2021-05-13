Краснодар, , 12:01 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 мая. сообщалось о 94 новых носителях инфекции. Новые случаи заражения нашли в 28 муниципалитетах.

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«В Краснодаре положительный тест получили 20 человек, в Армавире — девять, в Сочи — семь. Также коронавирус выявили у шести жителей Тихорецкого района и пяти человек в Брюховецком районе. По четыре новых пациента в Кавказском и Северском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего на 13 мая подтверждено 46 738 случаев заражения, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 823,5. Выздоровел 41 351 пациент, скончался 2 821 человек с диагнозом COVID-19.

В ковид-стационарах остаются 1091 человек, 51 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО.