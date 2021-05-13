Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Открытое письмо отставных генералов и адмиралов США с критикой в адрес главы Белого дома Джозефа Байдена вызвало возмущение у действующих и бывших военных. Они назвали его «антидемократическим».

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Так, профессор, бывший полковник армии США Джеффри МакКосланд в интервью изданию The Huffington Post заявил, что хотя отставные американские военные офицеры нередко занимаются политикой, поддерживая определённых кандидатов или политику, для них опасно участвовать в явно «антидемократической кампании по отмене результатов честных выборов, нападать на легитимность крупной политической партии и использовать атаки ad hominem против нынешнего главнокомандующего».

По словам МакКосленда, это создаёт опасный прецедент и угрожает истории Америки как одной из «немногих демократических стран в мире, в которой военные никогда не угрожали захватом власти».

«Это, на мой взгляд, очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений в Америке, что становится краеугольным камнем нашей демократии», — считает МакКосланд.

Бывший морской пехотинец Алекс МакКой, в свою очередь, расценил письмо отставных генералов как предательство. По его мнению, «эти 124 генерала сделали свой выбор, предав подавляющее большинство ветеранов, которые верны клятве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 124 отставных генерала и адмирала подписали открытое письмо, в котором заявили о глубокой опасности, в которой, по их мнению, оказалась американская нация. Авторы обращения выступили с критикой в адрес действующего президента США Джозефа Байдена, усомнившись в его психическом и физическом здоровье. Они не уверены, что глава государства и главнокомандующий ВС США не способен принимать решения в сфере национальной безопасности.