Чебоксары, , 12:01 — REGNUM Вслед за Красноармейским районом Чувашии административная реформа охватит и Шумерлинский район — обе территории станут округами. Данные районы в республике выбраны в качестве «пилотов» — их опыт в перспективе планируется распространить на некоторые другие территории. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 13 мая, на заседании Госсовета Чувашии.

На рассмотрение парламента внесен проект о преобразовании Шумерлинского района в округ. Это означает, что 11 сельских поселений ликвидируют как юридические лица с делегированием полномочий на уровень района, который станет округом. Сити-менеджер Лев Рафинов, как и его коллега в Красноармейском районе, сослался на дублирование функций.

«Мы штампуем 12 нормативных актов, этого закон требует. Мы принимаем бюджет на уровне района, а нужно ещё 11 бюджетов на уровне поселения. Вопросы передвижения финансов очень сложные», — сказал Рафинов, подчеркнув, что это не даёт «маневра, очень тяжело выстраивать стратегию» развития.

По данным чиновника, в настоящее время в Шумерлинском районе проживает 8,5 тыс. жителей, численность населения ежегодно сокращается. Годовой бюджет района составляет 200 млн рублей.

Вместе с юридической ликвидацией поселений не станет и собраний депутатов поселений — а всего их 86. В связи с этим муниципальные власти предлагают увеличить с 17 до 19 численность депутатов районного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, первым с законодательной инициативой о преобразовании в округ вышел Красноармейский район. Местные власти отмечают, что предусматривается создание «единого механизм управления, единого бюджета, единой правой базы». Все вопросы местного значения будут делегироваться одной структуре — администрации округа, в подчинение которой перейдут работники поселений. В Госсовете Чувашии поясняют, что в результате двухуровневая система муниципального управления (районный и поселенческий уровень) будет преобразована в единую.

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