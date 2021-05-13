Москва, , 12:10 — REGNUM В большинстве случаев пищевые добавки под маркировкой «Е» говорят о том, что эти вещества являются натуральными, а потому не оказывают негативного воздействия на организм человека. Об этом 13 мая напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Потребители часто думают, что все добавки в той или иной степени могут оказать негативные последствия на здоровье человека, но это заблуждение. Очень часто под маркировкой «Е» обозначают натуральные вещества: Е-100 — куркумин, Е-101 рибофлавин (или витамин В2), Е 160 — паприка, Е 140 — хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что маркировка «Е» — это сокращение от слова «Европа», и уточняется, что пищевые добавки с таким обозначением можно разделить на несколько групп: красители (Е1), подавляющие рост микроорганизмов в продуктах консерванты (Е2), окислители (Е3), стабилизаторы и эмульгаторы, сохраняющие консистенцию (Е4) и структуру (Е5) продукта, усилители вкуса и запаха (Е6).

При этом антибиотики, глазирующие агенты и другие добавки обозначаются как Е7. В то же время уточняется, что по состоянию на прошлый год в России запрещено восемь Е-добавок — красители Е121, Е123 и Е128, консерванты Е216, Е217 и Е240, а также хлебопекарные улучшители Е924a и Е924b. Некоторые из данных добавок оказывают на организм человека токсичное действие, а также могут способствовать появлению онкологических заболеваний и способствовать задержке развития плода при беременности.

Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили, что чрезмерное употребление продуктов питания с безвредными пищевыми добавками может привести к тому, что у человека изменятся пищевые привычки и ему продукты питания без добавок могут казаться безвкусными.