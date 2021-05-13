Киев, , 12:05 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто готов посетить подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в комитете министров Совета Европы в мае», — сказано в сообщении.

Кулеба отметил, что в ходе встречи в Братиславе он договорился с Сийярто продолжать диалог по вопросу образования на родном языке для венгров, живущих в Закарпатье, а также анонсировал заключение соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник генштаба вооружённых сил Венгрии Ференц Киром заявил, что права и интересы венгров, живущих в Закарпатье, являются ключевыми в отношениях двух стран.

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