Киев, 13 мая 2021, 12:05 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто готов посетить подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
Кулеба отметил, что в ходе встречи в Братиславе он договорился с Сийярто продолжать диалог по вопросу образования на родном языке для венгров, живущих в Закарпатье, а также анонсировал заключение соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник генштаба вооружённых сил Венгрии Ференц Киром заявил, что права и интересы венгров, живущих в Закарпатье, являются ключевыми в отношениях двух стран.
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