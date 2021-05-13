Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Warzone намекают на появление в игре Джона Макклейна — главного героя серии фильмов «Крепкий орешек». Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте проекта.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1392577830664421376

Авторы Warzone просят игроков «поприветствовать ковбоя Макклейна». Они также поделились его «игровой статистикой»: герой боевика суммарно совершил 73 убийства и одержал пять побед.

Аналогичным образом разработчики Warzone ранее анонсировали появление в игре Джона Рембо — протагониста одноимённого фильма. Все эти события связаны с недавним стартом тематического игрового сезона.

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